Chi è il marito italiano e manager della cantante Amii Stewart Pietro Cappa | Lui è la mia mano sinistra

Pietro Cappa, marito e manager di Amii Stewart, si presenta come la mano sinistra della cantante. È un italiano che lavora da anni al fianco della star statunitense, gestendo la sua carriera e condividendo la vita con lei.

P ietro Cappa è il marito della celebre cantante statunitense Amii Stewart, nonché suo fidatissimo manager e compagno di vita. Dopo tanti anni insieme i due si amano ancora moltissimo e la stessa cantante non smette di spendere parole al miele per il marito Pietro Cappa. “Mio marito è meraviglioso, paziente, sensibile e generoso. Lui è la mia mano sinistra. Quando l’ho conosciuto, sono stata veramente fortunata”, ha dichiarato la cantante in un passaggio a Da noi a ruota libera. Amii Stewart e suo marito Pietro Cappa hanno vissuto a lungo a Roma e, dopo un po’ di tempo, hanno deciso di trasferirsi in Sardegna, a Cagliari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Amii Stewart e Alessandro Quarta hanno tenuto un concerto memorabile al teatro Lyrick, attirando un pubblico entusiasta proveniente da tutta l’Umbria.

Il 29 gennaio del 1956 nasceva la cantante Amii Stewart - #accaddeoggi x.com

Ci sono canzoni che non passano mai di moda, e voci che continuano a far ballare intere generazioni. Oggi festeggiamo il compleanno di Amii Stewart, un’icona della disco music internazionale. Nata negli Stati Uniti ma legatissima all’Italia, AMII STEWART - facebook.com facebook