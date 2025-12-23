Amii Stewart e Alessandro Quarta incantano il Lyrick

Amii Stewart e Alessandro Quarta hanno tenuto un concerto memorabile al teatro Lyrick, attirando un pubblico entusiasta proveniente da tutta l’Umbria. L'evento, intitolato “Amii Stewart and Alessandro Quarta 5et - The Voice & The Violin”, ha visto l’esibizione di due artisti di fama internazionale, unendo la vibrante voce soul e disco di Stewart alla raffinatezza del violino di Quarta, accompagnato dal suo quartetto. Un appuntamento di grande livello che ha suscitato emozioni profonde tra gli

Grande successo, con forti emozioni e un pubblico entusiasta arrivato da tutta l'Umbria per il concerto straordinario " Amii Stewart and Alessandro Quarta 5et - The Voice & The Violin " che domenica sera ha portato sul palco del teatro Lyrick due artisti di caratura internazionale, la cantante icona mondiale della musica soul e disco, e il violinista e compositore tra i più apprezzati della scena contemporanea accompagnato dal suo quartetto con Giuseppe Magagnino, pianoforte; Cristian Martina, batteria; Michele Colaci, contrabbasso; Franco Chirivì, chitarra. I due artisti hanno proposto pezzi conosciutissimi a livello italiano e internazionale.

