La polizia continua a indagare sul femminicidio di Federica Torzullo. Gli investigatori stanno concentrando le loro ricerche su rapporti familiari e sui dettagli della separazione coniugale, cercando di capire meglio cosa abbia portato alla tragedia. Nuovi accertamenti sono in corso per fare luce su questa vicenda che ha sconvolto la comunità.

L’indagine sul femminicidio di Federica Torzullo prosegue con nuovi accertamenti sui rapporti familiari e sul contesto che avrebbe accompagnato la fase di separazione coniugale. Gli inquirenti stanno ricostruendo in modo puntuale non solo la dinamica dell’omicidio, ma anche la quotidianità e i movimenti dei giorni precedenti e successivi al delitto, avvenuto ad Anguillara Sabazia. La donna, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno e successivamente occultata all’interno della ditta di scavi dell’uomo. Restano aperti diversi aspetti investigativi: dall’ arma del delitto, che non è stata trovata, fino alla verifica di orari e spostamenti ritenuti rilevanti per chiarire l’intera sequenza dei fatti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi è Francesca”. Torzullo, nome nuovo nelle indagini. Perché è determinante

Approfondimenti su Federica Torzullo

Nella notte gli investigatori hanno continuato a cercare risposte sul caso di Federica Torzullo, la donna uccisa in circostanze che ancora non sono del tutto chiare.

La procura ha aperto un’indagine su Francesca, coinvolta nella vicenda di Federica Torzullo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, il nuovo compagno: Sicuro che ombre saranno chiarite; Femminicidio di Federica Torzullo: trovati morti i genitori del marito; Federica Torzullo, il ruolo della colf (sentita già tre volte) e la presunta chiamata di Claudio Carlomagno; Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa.

Federica Torzullo, verifiche sui tabulati telefonici: nuovo sopralluogo nella villetta e nella legnaiaNon c'è ancora traccia di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara scomparsa 6 giorni fa. Un allontanamento che fa temere il peggio e per cui il marito ... ilmessaggero.it

Federica Torzullo, chi è la 41enne scomparsa ad Anguillara: il marito è figlio dell’assessore alla sicurezza, si stavano separandoFederica Torzullo, 41 anni, è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. E' alta 1, 80, pesa circa 80 chili, è di ... ilmessaggero.it

OGGI tutti pazzi per questa ricetta di Francesca Marsetti, chi proverà a farla - facebook.com facebook