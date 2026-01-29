Chi è Francesca Il nome nuovo nell’inchiesta su Federica Torzullo

La procura ha aperto un’indagine su Francesca, coinvolta nella vicenda di Federica Torzullo. Gli investigatori stanno cercando di capire quale ruolo abbia avuto nell’ultimo periodo di tensioni e rotture all’interno della famiglia. La storia si sta facendo sempre più intricata, mentre emergono nuovi dettagli sui rapporti tra le persone coinvolte.

L'inchiesta sul femminicidio di Federica Torzullo entra nel cuore dei rapporti familiari e delle tensioni che avrebbero segnato gli ultimi mesi della rottura coniugale. A Anguillara Sabazia, gli investigatori cercano di chiarire non solo la dinamica dell'omicidio, ma anche il contesto quotidiano ed emotivo in cui sarebbe maturato l'orrore. Federica Torzullo sarebbe stata massacrata a coltellate dal marito Claudio Carlomagno e poi occultata nella ditta di scavi dell'uomo, sempre nel centro affacciato sul lago di Bracciano. Un delitto terribile che presenta ancora punti oscuri: dall' arma del delitto, mai ritrovata, a una serie di tempi e movimenti che, per chi indaga, non tornano.

Nella notte gli investigatori hanno continuato a cercare risposte sul caso di Federica Torzullo, la donna uccisa in circostanze che ancora non sono del tutto chiare.

