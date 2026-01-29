Chi è Francesca Federica Torzullo il nome nuovo nell’inchiesta

Nella notte gli investigatori hanno continuato a cercare risposte sul caso di Federica Torzullo, la donna uccisa in circostanze che ancora non sono del tutto chiare. La vicenda si concentra ora sui rapporti familiari, con le tensioni tra Federica e il marito che sembrano aver giocato un ruolo importante negli ultimi mesi. La procura sta esaminando nuove testimonianze e dettagli per cercare di capire cosa sia successo davvero.

L’inchiesta sul femminicidio di Federica Torzullo continua a scavare nei rapporti familiari e nelle tensioni che avrebbero segnato gli ultimi mesi di rottura coniugale. In quella che è diventata una delle vicende più oscure degli ultimi anni a Anguillara Sabazia, gli investigatori cercano di ricostruire non solo la dinamica dell’omicidio, ma anche il contesto emotivo e quotidiano in cui si sarebbe maturato l’orrore. >> “Non ci sono dubbi”. Garlasco, scoperta bomba sui vestiti trovati nel canale: la rivelazione solo ora La donna è stata massacrata a coltellate dal marito Claudio Carlomagno e poi occultata nella ditta di scavi dell’uomo, sempre nel piccolo centro affacciato sul lago di Bracciano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per omicidio in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di Anguillara Sabazia.

#AnguillaraSabazia Il bambino, figlio di Federica #Torzullo, chiede alla zia di vedere il padre accusato dell'omicidio della madre. Affidato ai nonni materni, cerca di ricostruire la sua vita e rivuole i suoi giocattoli - facebook.com facebook

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni e al sindaco x.com