Un novembre decisamente dinamico pieno di piogge, nevicate e con il primo vero freddo invernale si sta per chiudere e il nuovo mese inizia sotto la stessa falsa riga, quanto meno per la dinamicità: nessun invadente anticiclone all'orizzonte ma anzi, avremo a che fare con un tempo spesso capriccioso e instabile caratterizzato dal passaggio di più perturbazioni sul nostro Paese. La svolta atmosferica. " Dalla prossima settimana è prevista una svolta a livello emisferico che avrà delle conseguenze dirette anche sull’Italia. Una vasta area di bassa pressione, presente a nord del Vecchio Continente, si estenderà verso sud, dall’Islanda fino al Mediterraneo, formando un vero e proprio ' canale perturbato ' diretto verso l’Italia", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un "flusso" di perturbazioni: cosa accadrà sull’Italia