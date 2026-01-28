L’Iran convoca l’ambasciatrice italiana sui Pasdaran dopo che Tajani ha proposto che siano considerati terroristi

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, dopo le parole del ministro degli Esteri Tajani che ha suggerito di considerare i Pasdaran come terroristi. La tensione tra i due paesi sale, con Teheran che definisce le dichiarazioni italiane irresponsabili. La situazione si fa più calda, e al momento non si segnalano passi indietro da entrambe le parti.

È scontro tra Iran e Italia. L'Iran ha convocato l'ambasciatore italiano, Paola Amadei, per "le dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano sui Guardiani della rivoluzione". E' quanto riporta l'agenzia di stampa Tasnim. Il ministro Antonio Tajani ha annunciato che domani, alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles, proporrà l'inclusione dei Guardiani della Rivoluzione – Pasdaran – nella lista delle organizzazioni terroristiche. L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana sui Pasdaran, dopo le parole di Tajani. Stando a quanto riportato dall'agenzia Tasnim, il direttore generale per l'Europa occidentale del ministero degli Esteri iraniano, Alireza Yousefi, "ha protestato con fermezza" durante l'incontro con l'ambasciatore italiano per "le posizioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano, citando lo status giuridico dei Guardiani della rivoluzione come parte delle forze armate ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran".

