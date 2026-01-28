Charlotte Casiraghi abito bianco sposa e capelli bagnati Ma alla sfilata c’è l’ex suocera

Charlotte Casiraghi ha fatto il suo ingresso alla sfilata di Chanel a Parigi indossando un abito bianco e i capelli bagnati. La principessa era tra i grandi protagonisti dell’evento, ma a sorprendere molti è stato anche il fatto che c’era in prima fila l’ex suocera. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tutti i fotografi e degli spettatori, mentre lei si mostrava tranquilla e sicura di sé.

Charlotte Casiraghi era la più attesa alla settimana dell’Alta Moda di Parigi. La sua apparizione alla sfilata di Chanel ha fatto sensazione e per più di un motivo. La figlia di Carolina di Monaco è divina con un abito bianco da sposa e coi capelli mossi, effetto bagnato, a causa della pioggia. E al Grand Palais si ritrova faccia a faccia con l’ex suocera Carole Bouquet con la quale scatta delle foto che dicono tutto sul loro rapporto. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

In occasione della sfilata di Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026, Charlotte Casiraghi ha dimostrato che, con il trucco giusto e qualche accorgimento, anche la pioggia può valorizzare i capelli, evitando inconvenienti e mantenendo un aspetto elegante e sobrio.

Jackie Kennedy e il celebre abito da sposa bianco di Valentino, indossato durante le nozze con Onassis, rappresentano un momento iconico nella storia della moda.

