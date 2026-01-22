Champions League ai playoff via ai derby italiani | Juve Inter e Atalanta possono sfidarsi

Con l’ingresso dei playoff della Champions League, le squadre italiane come Juventus, Inter e Atalanta hanno ora la possibilità di sfidarsi tra loro, poiché la regola che vietava incontri tra club dello stesso Paese è stata eliminata. Questa modifica apre nuove opportunità nella fase decisiva della competizione europea, aumentando le possibilità di derby italiani nel percorso verso la finale.

La massima competizione europea entra nella fase decisiva e, con essa, cambia una regola chiave: nei playoff non esiste più il divieto di affrontare squadre dello stesso Paese. Tradotto: i derby italiani diventano possibili. Juventus, Inter e Atalanta hanno già staccato il pass per i playoff della Champions League, mentre il Napoli resta in bilico e deve ancora definire il proprio destino europeo. Una situazione che apre scenari inediti e potenzialmente esplosivi. Il vincolo che valeva solo nella prima fase. Nella fase iniziale della competizione, il regolamento UEFA è stato rigido: niente sfide tra club della stessa federazione.

