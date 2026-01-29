Perugia continua a vincere e supera ancora Las Palmas in Champions. Ben Tara e Plotnytsky portano gli umbri al quarto successo di fila, mentre gli spagnoli provano a reagire con Juantorena, ma non bastano. La squadra di casa si conferma in forma e ora guarda alle prossime sfide.

Quarta vittoria di fila in Champions League per Perugia, che ha superato in casa il Las Palmas, già sconfitto all’andata a domicilio. Il successo è arrivato con qualche sofferenza, in particolare nel primo set, con gli spagnoli trascinati da Juantorena e avanti sino al 23-21. Poi è stato Plotnytskyi (Mvp) a chiudere (26-24). Senza storia il secondo set, dominato dal sestetto di Lorenzetti e concluso (25-19) da Ben Tara. Nella terza frazione c’è stato un avvio travolgente degli spagnoli sino al 4-11. La Sir ha cercato la rimonta, riavvicinandosi sino al 18-19. Poi il nuovo allungo degli spagnoli e il punto finale (21-25) di Mendes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las Palmas

Approfondimenti su Perugia Champions

La Sir Sicoma Monini Perugia torna in campo in Champions League per la seconda giornata della fase a gironi.

Segui in diretta la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Perugia Champions

Argomenti discussi: Champions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las Palmas; Sir Sicoma Monini, colpo Champions: battuta Berlino e primato nel girone C.

Champions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las PalmasBen Tara e Plotnytsky regalano agli umbri il quarto successo di fila. Non basta agli spagnoli un grande Juantorena. Perugia tornerà in campo in Superlega domenica a Padova ... gazzetta.it

Sir Sicoma Monini, colpo Champions: battuta Berlino e primato nel girone Cdi Carlo Forciniti Inarrestabile Sir Sicoma Monini. Nella terza giornata della Pool C di Champions League, Perugia regola Berlino in tre set. Lo fa servendosi di quel mix di qualità e cattiveria ago ... umbria24.it

Vittoriaaaaaaaaaaa!! Sir Sicoma Monini Perugia - Guaguas Las Palmas 3-1 (26-24, 25-19, 21-25, 25-20) #BlockDevils #CLVolleyM x.com

Dai ragazzi DAIIIIIIII Sir Sicoma Monini Perugia - Guaguas Las Palmas 25-19 (2-0) #BlockDevils #CLVolleyM - facebook.com facebook