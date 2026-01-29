Champions Perugia inarrestabile | supera di nuovo Las Palmas

Da gazzetta.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia continua a vincere e supera ancora Las Palmas in Champions. Ben Tara e Plotnytsky portano gli umbri al quarto successo di fila, mentre gli spagnoli provano a reagire con Juantorena, ma non bastano. La squadra di casa si conferma in forma e ora guarda alle prossime sfide.

Quarta vittoria di fila in Champions League per Perugia, che ha superato in casa il Las Palmas, già sconfitto all’andata a domicilio. Il successo è arrivato con qualche sofferenza, in particolare nel primo set, con gli spagnoli trascinati da Juantorena e avanti sino al 23-21. Poi è stato Plotnytskyi (Mvp) a chiudere (26-24). Senza storia il secondo set, dominato dal sestetto di Lorenzetti e concluso (25-19) da Ben Tara. Nella terza frazione c’è stato un avvio travolgente degli spagnoli sino al 4-11. La Sir ha cercato la rimonta, riavvicinandosi sino al 18-19. Poi il nuovo allungo degli spagnoli e il punto finale (21-25) di Mendes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

champions perugia inarrestabile supera di nuovo las palmas

© Gazzetta.it - Champions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las Palmas

Approfondimenti su Perugia Champions

Sir Perugia, torna la Champions. Caccia al bis contro Las Palmas

La Sir Sicoma Monini Perugia torna in campo in Champions League per la seconda giornata della fase a gironi.

LIVE Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: attenzione a Juantorena

Segui in diretta la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Perugia Champions

Argomenti discussi: Champions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las Palmas; Sir Sicoma Monini, colpo Champions: battuta Berlino e primato nel girone C.

champions perugia inarrestabile superaChampions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las PalmasBen Tara e Plotnytsky regalano agli umbri il quarto successo di fila. Non basta agli spagnoli un grande Juantorena. Perugia tornerà in campo in Superlega domenica a Padova ... gazzetta.it

Sir Sicoma Monini, colpo Champions: battuta Berlino e primato nel girone Cdi Carlo Forciniti Inarrestabile Sir Sicoma Monini. Nella terza giornata della Pool C di Champions League, Perugia regola Berlino in tre set. Lo fa servendosi di quel mix di qualità e cattiveria ago ... umbria24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.