Champions Perugia inarrestabile | supera di nuovo Las Palmas
Perugia continua a vincere e supera ancora Las Palmas in Champions. Ben Tara e Plotnytsky portano gli umbri al quarto successo di fila, mentre gli spagnoli provano a reagire con Juantorena, ma non bastano. La squadra di casa si conferma in forma e ora guarda alle prossime sfide.
Quarta vittoria di fila in Champions League per Perugia, che ha superato in casa il Las Palmas, già sconfitto all’andata a domicilio. Il successo è arrivato con qualche sofferenza, in particolare nel primo set, con gli spagnoli trascinati da Juantorena e avanti sino al 23-21. Poi è stato Plotnytskyi (Mvp) a chiudere (26-24). Senza storia il secondo set, dominato dal sestetto di Lorenzetti e concluso (25-19) da Ben Tara. Nella terza frazione c’è stato un avvio travolgente degli spagnoli sino al 4-11. La Sir ha cercato la rimonta, riavvicinandosi sino al 18-19. Poi il nuovo allungo degli spagnoli e il punto finale (21-25) di Mendes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Perugia Champions
Sir Perugia, torna la Champions. Caccia al bis contro Las Palmas
La Sir Sicoma Monini Perugia torna in campo in Champions League per la seconda giornata della fase a gironi.
LIVE Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: attenzione a Juantorena
Segui in diretta la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026.
Ultime notizie su Perugia Champions
Argomenti discussi: Champions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las Palmas; Sir Sicoma Monini, colpo Champions: battuta Berlino e primato nel girone C.
Champions, Perugia inarrestabile: supera di nuovo Las PalmasBen Tara e Plotnytsky regalano agli umbri il quarto successo di fila. Non basta agli spagnoli un grande Juantorena. Perugia tornerà in campo in Superlega domenica a Padova ... gazzetta.it
Sir Sicoma Monini, colpo Champions: battuta Berlino e primato nel girone Cdi Carlo Forciniti Inarrestabile Sir Sicoma Monini. Nella terza giornata della Pool C di Champions League, Perugia regola Berlino in tre set. Lo fa servendosi di quel mix di qualità e cattiveria ago ... umbria24.it
Vittoriaaaaaaaaaaa!! Sir Sicoma Monini Perugia - Guaguas Las Palmas 3-1 (26-24, 25-19, 21-25, 25-20) #BlockDevils #CLVolleyM x.com
Dai ragazzi DAIIIIIIII Sir Sicoma Monini Perugia - Guaguas Las Palmas 25-19 (2-0) #BlockDevils #CLVolleyM - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.