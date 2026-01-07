LIVE Las Palmas-Perugia Champions League volley 2026 in DIRETTA | attenzione a Juantorena

Segui in diretta la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026. La sfida si svolge oggi e rappresenta un importante momento della competizione europea maschile. Qui troverai aggiornamenti tempestivi e informazioni sul match, con attenzione particolare a Juantorena. Resta con noi per seguire l’evento in modo chiaro e diretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 19:10 Ancora 20? e prenderà il via la partita di Champions League di Volley maschile tra Las Palmas e Perugia! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte Guaguas Las Palmas e PERUGIA, match valido per la seconda giornata del girone C della manifestazione continentale. Serve una vittoria all'equipaggio italiano lontano dal PalaEvangelisti per archiviare la pratica qualificazione più in fretta possibile. L'ideale sarebbe imporsi per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi il doppio scontro diretto per il primo posto contro Berlino Volley.

