Sorteggi Champions League | data orario e come funzionano Le possibili avversarie di Inter Juventus e Atalanta

Questa sera si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League. Le squadre italiane, Inter, Juventus e Atalanta, sperano di evitare le avversarie più forti e di entrare nella fase a gironi. Il risultato del sorteggio deciderà chi affronteranno e quando, con i match che si giocheranno tra febbraio e marzo. Nessuna squadra italiana è tra le teste di serie, quindi dovranno sfidare avversarie di alto livello per conquistare un posto negli ottavi.

Nessuna italiana è tra le reginette d'Europa qualificate direttamente agli ottavi di Champions League, ma se Inter, Juventus e Atalanta accedono ai playoff come teste di serie, il Napoli campione d'Italia deve invece salutare il maggior torneo continentale. È il verdetto dell'ultima, emozionante giornata della fase campionato, che ha visto la sconfitta degli azzurri di Antonio Conte per mano del Chelsea, il quale grazie al successo ha scalzato dalle migliori otto l'Inter, nonostante la vittoria dei nerazzurri in casa del Borussia Dortmund. Champions League journey continues?#UCL pic. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La Juventus Women si prepara alla sfida dei playoff di Champions League, dopo aver concluso l’ultima fase in ottava posizione.

La Champions League si avvia verso i playoff, con tre squadre italiane già qualificate.

