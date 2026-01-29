Champions League l’Inter guadagna 71 milioni con i playoff | tutti i compensi

L’Inter ha incassato 71 milioni di euro solo dai playoff di Champions League. La società nerazzurra ha reso noto tutti i compensi ricevuti, confermando l’importanza di questa fase per il bilancio stagionale. I soldi arrivano dalle prestazioni e dai bonus legati alla partecipazione alla competizione. Ora l’attenzione si sposta verso le prossime partite e i nuovi obiettivi in campo europeo.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ultima ed emozionante giornata della league phase di Champions League ha delineato un quadro agrodolce per il calcio italiano. Se da un lato nessuna squadra del Bel Paese è riuscita a strappare il pass diretto per gli ottavi di finale, i nerazzurri possono comunque sorridere. Nonostante la vittoria ottenuta in casa del Borussia Dortmund, la compagine meneghina guidata da Cristian Chivu, tecnico carismatico ed ex colonna della difesa del Triplete, si è vista scalzare dalle prime otto posizioni dal Chelsea. 🔗 Leggi su Internews24.com

