Champions League | Inter Juventus e Atalanta ai playoff Napoli eliminato Ecco i possibili accoppiamenti
Questa sera si sono definiti i verdetti della fase a gironi di Champions League. Inter, Juventus e Atalanta sono già qualificate ai playoff come teste di serie. Il Napoli, invece, saluta la competizione dopo la sconfitta contro il Chelsea al 'Maradona'. Ora si preparano i possibili accoppiamenti per gli spareggi.
Inter, Juventus e Napoli affronteranno il playoff di Champions League da testa di serie, mentre il Napoli saluta la competizione dopo la sconfitta contro il Chelsea al 'Maradona'. La squadra di Chivu batte 2-0 il Borussia Dortmund, chiude al decimo posto e affronterà una tra Bodo e Benfica, in base al sorteggio di venerdì. La Juventus non va oltre lo 0-0 col Monaco e si piazza in tredicesima posizione: per Spalletti l’urna riserverà una tra Galatasaray e Bruges. Rientra tra le prime sedici anche l’Atalanta, nonostante il passo falso con l’Union Saint Gilloise. La formazione di Palladino affronterà al prossimo turno una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. 🔗 Leggi su Feedpress.me
