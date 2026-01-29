Champions League Napoli eliminato Inter Atalanta e Juve avanti ai playoff  – I risultati

Il Napoli ha salutato la competizione, eliminato in modo sorprendente. Juve, Inter e Atalanta invece continuano la corsa, ma dovranno affrontare i playoff per entrare negli ottavi. Domani si aspetta un'altra fase intensa, con tutte e tre le squadre pronte a battagliare per proseguire il sogno europeo.

Juventus, Inter, e Atalanta proseguono tutte nel cammino in Champions League, anche se dovranno passare tramite le forche caudine dei playoff per aggiudicarsi gli ottavi. Sono i verdetti dell’ultima giornata della fase dei «super-gironi» di Champions League. Alle quattro squadre italiane bastava un ultimo passetto nella giusta direzione per aggiudicarsi i playoff, e così è stato, tranne che per il Napoli. I bianconeri fanno 0-0 in casa del Monaco, mentre ai leader della Serie A di Chivu non basta il 2-0 al Dortmund per centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Si va ai playoff, come ci finiscono gli altri nerazzurri dell’Atalanta, che perdono 1-0 con l’Union St.🔗 Leggi su Open.online

