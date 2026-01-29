L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League si conclude con risultati amari per le squadre italiane. Inter e Napoli speravano di qualificarsi senza problemi, ma sono state eliminate, lasciando spazio a grandi delusioni. Juve e Atalanta devono ora affrontare gli spareggi, mentre le speranze di passare il turno si riducono drasticamente. La serata si trasforma in un colpo duro per il calcio italiano, che ora si trova a rincorrere i propri avversari in una competizione sempre più difficile.

Nzola Sassuolo, ormai ci siamo! Via libera della Fiorentina: ecco quando sosterrà le visite mediche Disasi Fiorentina, la Viola insiste: nuovi contatti per il difensore! Prossime ore decisive, ecco perché Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa» Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Champions League amara per le italiane, i rimpianti di Inter e Napoli: Conte è eliminato!

Approfondimenti su Champions League

Nella settima giornata della UEFA Champions League, Napoli e Inter hanno ottenuto risultati deludenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions League amara per Inter e Napoli; LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 2-3, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sconfitta amara per la Dea; Serata amara per il Napoli, Juve e Inter tengono aperta la porta. Le Highlights della folle chiusura; Napoli e Inter qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibili.

La notte più amara. Il Mattino in prima pagina: Napoli fuori dai play-off di Champions LeagueLa notte più amara. Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sul Napoli e sull'eliminazione. tuttomercatoweb.com

Champions, i verdetti. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: Coppa amaraCoppa amara: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Inter, che beffa: vince ma va ai. tuttomercatoweb.com

Il Napoli saluta la Champions League a testa alta, sconfitto 3-2 dal Chelsea al Maradona. Gli azzurri chiudono la fase campionato al 30° posto con 8 punti e restano fuori dai playoff. I Blues sbloccano la gara su rigore al 19’, ma il Napoli ribalta il risultato con - facebook.com facebook

Champions League, Inter ai playoff: giocherà contro Benfica o Bodø/Glimt bit.ly/4rdGdNw x.com