Champions League giornata 5 dolce – amara per le Italiane

Nella giornata 5 della Champions League 2025, le squadre italiane hanno ottenuto risultati contrastanti, ma comunque importanti per le loro ambizioni in vista della qualificazione. Napoli ha conquistato una vittoria fondamentale in casa contro il Qarabag con il punteggio di 2-0, grazie a una rete di McTominay di testa e a un autogol decisivo di Jankovic nella ripresa. Questa vittoria rilancia le speranze del Napoli di avvicinarsi alla qualificazione ai play-off in un girone complicato.? La Juventus ha invece ottenuto un successo sofferto ma prezioso in trasferta contro il BodoGlimt, vincendo 3-2. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Champions League, giornata 5 dolce – amara per le Italiane.

Argomenti simili trattati di recente

Ranking Uefa, corsa al quinto posto in Champions League: l'Italia perde una posizione Vai su X

Come reagire ad una sconfitta arrivata al 93' in Champions League? Chivu ha il suo rimedio #Chivu #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook

Ranking UEFA per 5° posto Champions, Italia raggiunta dalla Spagna. Ma 2° posto più vicino - Con la conclusione della quinta giornata della League Phase di Champions League, si aggiorna anche il Ranking UEFA stagionale relativo alla stagione 2025/2026, che consegnerà un ... Riporta tuttonapoli.net

Champions League: Arsenal solo in vetta, Mbappé e Vitinha da urlo, crolla clamorosamente il Liverpool - Serata ricca di gol e colpi di scena: i gunners schiantano il Bayern Monaco e restano soli al comando. Da sport.virgilio.it

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulle partite (5^ giornata, oggi 26 novembre 2025) - Pronostici Champions League: prosegue e si conclude la quinta giornata del super girone, mercoledì 26 novembre in campo Inter e Atalanta. ilsussidiario.net scrive