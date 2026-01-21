Champions League Napoli frena e l’Inter cade | notte amara per le italiane

Nella settima giornata della UEFA Champions League, Napoli e Inter hanno ottenuto risultati deludenti. Il Napoli ha pareggiato a Copenaghen contro dieci avversari, mentre l’Inter è stata sconfitta dall’Arsenal. Vincono invece Real Madrid, Tottenham, BodøGlimt e Sporting. La serata ha evidenziato le difficoltà delle squadre italiane in questa fase della competizione, evidenziando uno scenario complesso per il calcio italiano in Europa.

Un punto per gli azzurri a Copenaghen contro dieci uomini, i nerazzurri si arrendono all’Arsenal. Vincono Real Madrid e Tottenham, colpi BodøGlimt e Sporting La settima giornata della fase campionato di UEFA Champions League del martedì non regala sorrisi alle squadre italiane. Il Napoli non va oltre l’1-1 sul campo del Copenaghen, nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora, mentre l’Inter cade a San Siro contro l’Arsenal, che si conferma capolista a punteggio pieno. Una serata europea segnata anche da risultati pesanti: il Real Madrid travolge il Monaco, il Manchester City crolla in Norvegia, mentre il Paris incassa una sconfitta clamorosa a Lisbona.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Champions League, giornata 5 dolce – amara per le Italiane. Risultati Champions League LIVE: cade l’Inter a San Siro contro Arsenal 1-3. Copenhagen Napoli 1-1Ecco gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Champions League: l’Inter è stata sconfitta in casa dall’Arsenal con un punteggio di 1-3, mentre Copenhagen e Napoli hanno pareggiato 1-1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il Napoli frena in Danimarca, pari e qualificazione a rischio; Il Napoli frena ancora al Maradona: 0-0 senza emozioni con il Parma; Napoli, due punti 'buttati'. In Danimarca con l'uomo in più, non basta il guizzo di McTominay; Copenaghen-Napoli, le pagelle di CM: McTominay il solito leader, Vergara con personalità e Hojlund spreca troppo. Ultimi aggiornamenti: 20 gen 2026, 23:53L'allenatore azzurro ha analizzato l'1-1 contro il Copenaghen in Champions: McTominay aveva messo la partita in discesa ... calciomercato.com Champions League, Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1Al via la penultima giornata della fase a girone unico. Nerazzurri sconfitti a San Siro: la squadra di Arteta resta in testa alla classifica a punteggio pieno grazie a una doppietta di Gabriel Jesus e ... tg24.sky.it Copenaghen-Napoli 1-1, le pagelle della partita di Champions League #SkySport #SkyUCL x.com Champions: Inter-Arsenal 1-3 e Copenhagen-Napoli 1-1Serata difficile per le italiane. Obiettivo ottavi per #Inter e #Atalanta; playoff per Juventus e Napoli. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-champions-league - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.