Avversarie Juve playoff Champions League i possibili incroci dopo il match contro il Monaco Tutto ciò che c’è da sapere

28 gen 2026

La Juventus si prepara alla partita decisiva contro il Monaco, che può cambiare tutto. Dopo aver affrontato il Monaco, i bianconeri scopriranno quali saranno le avversarie nei playoff per la qualificazione alla Champions League. Oggi si gioca anche tra Galatasaray e Qarabag, ma il risultato più importante resta quello tra Juventus e Monaco, che potrebbe portare a incroci più o meno difficili. I tifosi sono in attesa di scoprire cosa accadrà e come si svilupperanno gli incontri.

Avversarie Juve playoff Champions League, gli incroci pericolosi. Galatasaray o Qarabag oggi, ma il Monaco decide il destino. La vittoria netta per 2-0 contro il Benfica ha regalato alla Juventus la prima certezza aritmetica di questa campagna europea: i bianconeri proseguiranno il loro cammino in Champions League, avendo staccato ufficialmente il pass per i playoff. Sebbene l’accesso diretto agli ottavi di finale, riservato esclusivamente alle prime otto della classe, rimanga uno scenario matematicamente possibile ma estremamente complicato da realizzare, l’attenzione di Spalletti è tutta focalizzata sul miglioramento del piazzamento nella griglia finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Avversarie Juve playoff Champions League, i possibili incroci dopo il match contro il Monaco. Tutto ciò che c'è da sapere

Avversarie Juve playoff Champions League: contro chi giocherebbero i bianconeri ora. I possibili incroci

Ecco una panoramica delle possibili avversarie della Juventus nei playoff di Champions League, in base alla posizione attuale nel girone.

Ultimissime Juve LIVE: i convocati ufficiali per il match contro il Lecce. Tutto ciò che c’è da sapere sulla partita delle 18

Ecco i convocati ufficiali della Juventus per la sfida contro il Lecce, in programma alle 18.

