Questa sera, l’Italia si prende tre posti ai playoff di Champions League: Inter, Juventus e Atalanta superano la fase a gironi e avanzano, mentre il Napoli viene eliminato prima del previsto. Una serata di sorprese e delusioni per i tifosi italiani.

PRINCIPATO DI MONACO – L’Italia porta tre squadre ai playoff di Champions League nella serata dei rimpianti. Inter, Juventus e Atalanta approdano agli spareggi, mentre il Napoli saluta anzitempo la competizione. Una brutta notizia l’uscita dei campioni d’Italia soprattutto per il ranking Uefa, con la Serie A che ora vede allontanarsi sempre di più la possibilità di tornare ad avere una quinta squadra nella prossima Champions. Mastica amaro l’Inter che va a vincere in casa del Borussia Dortmund per 2-0, ma per effetto dei risultati dagli altri campi chiude al decimo posto con 15 punti. Nerazzurri decimi per la differenza reti sfavorevole nei confronti del Real Madrid. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: Inter, Juventus e Atalanta ai play off. Napoli eliminato. Risultati e classifica

Approfondimenti su Champions League

Napoli viene eliminato dalla Champions dopo l’ultima giornata del girone.

Il Napoli viene eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta 3-2 contro il Chelsea al ‘Maradona’.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions, ottavi e play-off: cosa serve ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Champions: da Atalanta, Inter, Juventus e Napoli poker di strategie per passare il turno; Champions, ultima chiamata europea: le missioni di Inter, Juve, Napoli e Atalanta per playoff e ottavi.

Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli fuori. Mourinho passa col gol del portiereChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it

Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: tutti i verdetti del girone di Champions. Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Quali sono le squadre eliminate?CHAMPIONS LEAGUE - Si è conclusa la fase a girone unico dell'edizione 2025-26 di Champions League. Vediamo insieme tutti i verdetti. eurosport.it

Le 16 qualificate agli spareggi di Champions League Inter, Juventus e Atalanta potevano fare di più - facebook.com facebook

Finale allucinante di Champions League: il gol dello Sporting Lisbona al 94' sbatte il Real Madrid fuori dalle 8. Il gol di Trubin al 97' di testa manda Mourinho ai playoff e a casa il Marsiglia di De Zerbi. L'Inter è stata agli ottavi per 3 minuti dopo il gol di Dimarco. x.com