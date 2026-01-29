Champions | Inter Juve ed Atalanta ai play-off Napoli per 2-0 dal Chelsea eliminato

L’Inter, la Juventus e l’Atalanta si preparano ai playoff di Champions League da teste di serie, pronte a sfidare le avversarie per passare il turno. Il Napoli, invece, si congeda dalla competizione dopo aver perso 2-0 contro il Chelsea al 'Maradona' e già pensa alla prossima stagione.

AGI - Inter, Juventus e Napoli affronteranno il playoff di Champions League da testa di serie, mentre il Napoli saluta la competizione dopo la sconfitta contro il Chelsea al 'Maradona'. La squadra di Chivu batte 2-0 il Borussia Dortmund, chiude al decimo posto e affronterà una tra Bodo e Benfica, in base al sorteggio di venerdì. La Juventus non va oltre lo 0-0 col Monaco e si piazza in tredicesima posizione: per Spalletti l'urna riserverà una tra Galatasaray e Bruges. Rientra tra le prime sedici anche l'Atalanta, nonostante il passo falso con l'Union Saint Gilloise. La formazione di Palladino affrontera' al prossimo turno una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. 🔗 Leggi su Agi.it

Approfondimenti su Champions League

Questa sera, l’Italia si prende tre posti ai playoff di Champions League: Inter, Juventus e Atalanta superano la fase a gironi e avanzano, mentre il Napoli viene eliminato prima del previsto.

Il Napoli viene eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta 3-2 contro il Chelsea al ‘Maradona’.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions, adesso i playoff: le possibili avversarie di Juve, Inter e Atalanta; Champions League, in campo Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. LIVE; Champions, ottavi e play-off: cosa serve ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff.

