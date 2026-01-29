Champions finita prima del Chelsea | eliminazione annunciata

La Champions del Napoli si ferma prima del Chelsea. La squadra azzurra viene eliminata e lascia i sogni di passaggio ai londinesi. La partita contro il Chelsea è stata determinante, ma il fallimento era già nell’aria. Ora, i tifosi azzurri devono accettare l’addio alla massima competizione europea.

L’eliminazione del Napoli dalla Champions League non è maturata soltanto nella serata contro il Chelsea, ma affonda le sue radici in un percorso europeo segnato da troppi passaggi a vuoto. È questa la lettura proposta da La Gazzetta dello Sport, che analizza l’uscita di scena degli azzurri come il risultato di una lunga serie di occasioni mancate. Secondo il quotidiano, la gara del Maradona ha rappresentato solo l’epilogo di una competizione compromessa ben prima, tra partite non sfruttate e pesanti battute d’arresto. Il bilancio finale racconta di una classifica impietosa, con il Napoli nelle retrovie del girone europeo, lontano dagli standard abituali della competizione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Nella notte sono scoppiati scontri tra tifosi a Napoli, prima della partita di Champions tra le due squadre.

Il Napoli esce dalla Champions dopo una sconfitta sul proprio campo contro il Chelsea.

