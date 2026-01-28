Napoli-Chelsea di sangue | due tifosi feriti in città Tensioni prima della sfida di Champions

Da ilmattino.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte sono scoppiati scontri tra tifosi a Napoli, prima della partita di Champions tra le due squadre. Due tifosi sono rimasti feriti durante le tensioni in città. La situazione resta calda e le forze dell’ordine sono intervenute per tentare di riportare la calma.

Comincia male il giorno di Napoli-Chelsea: scontri tra tifoserie in città nella notte che anticipa la sfida del Maradona. Un gruppo di inglesi sarebbe stato assaltato da ultras napoletani, a confermarlo anche un comunicato del club ospite. «Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non gravi» si legge. Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: ora la sfida col Napoli «Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

