Fp Cgil e Cgil contro la chiusura del punto nascita del Valdarno | Colpita la sanità di prossimità

Fp Cgil e Cgil esprimono forte opposizione alla chiusura del punto nascita dell’ospedale del Valdarno, considerandola un attacco alla sanità di prossimità. La decisione, derivante dal mancato rilascio di una deroga da parte del Governo, mette in discussione l’assistenza territoriale e i servizi essenziali per la comunità locale. La tutela dei servizi pubblici resta al centro delle preoccupazioni dei sindacati.

La chiusura del punto nascita dell’ospedale del Valdarno, conseguente al mancato via libera del Governo alla richiesta di deroga avanzata dalla Regione Toscana, suscita la ferma opposizione della Fp Cgil e della Cgil. Per i sindacati si tratta di una decisione che incide direttamente sul diritto alla salute di prossimità e sulla tenuta sociale del territorio. «La Regione – ricordano Gabriella Petteruti e Alessandro Tracchi – aveva proposto di abbassare a 400 parti annui la soglia minima per la deroga, così da rispondere alle specificità del Valdarno. La rigidità dei parametri ministeriali, ancorati al limite dei 500 parti, ha invece prodotto un colpo durissimo alla sanità territoriale. 🔗 Leggi su Lortica.it

