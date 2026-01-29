cesare cremonini a gorizia la data zero del tour live26

L’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia si prepara ad accogliere il primo grande concerto di Cesare Cremonini. Il 31 maggio, l’artista salirà sul palco per la data zero del suo tour Live26, in un’area recentemente riqualificata e pronta a ospitare questo evento. La città si anima in vista di una serata che promette di essere speciale, con i fan pronti a vivere un momento unico.

L’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia ospiterà la data zero del tour di Cesare Cremonini. Sarà Cesare Cremonini a essere protagonista del primo grande concerto nella riqualificata area dell’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, che il 31 maggio ospiterà la data zero del tour Cremonini LIVE26. Il concerto fa parte della rassegna GoToPordenone&Friends, programma che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. Una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative per valorizzare e coinvolgere tutto il territorio regionale nel 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

