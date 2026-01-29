Cesare Cremonini 31 maggio a Gorizia all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta

Cesare Cremonini torna in Italia e il 31 maggio si esibirà per la prima volta all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta di Gorizia. È la data zero di un nuovo tour, e l’attesa tra i fan è già alta. L’aeroporto si trasformerà in un palco per un concerto che promette di essere speciale, con Cremonini pronto a coinvolgere il pubblico in una serata all’insegna della musica dal vivo.

Si aggiunge la data zero il 31 maggio a Gorizia, all'aeroporto Amedeo Duca D'Aosta, per la prima volta teatro di un evento live. Biglietti disponibili dalle ore 10.00 di domani. Sei appuntamenti nei grandi spazi open air in Italia, pensati per accogliere un pubblico vastissimo e per misurarsi con alcuni dei contesti più significativi della musica dal vivo. Con oltre 250.000 biglietti già venduti, il CREMONINI LIVE26 si distingue perché non si limita a occupare grandi luoghi, ma li trasforma in eventi unici, progettati in relazione agli spazi che li ospitano. Un disegno che racconta molto più di una somma di date, e che restituisce al live la sua natura di esperienza collettiva, vissuta nel presente.

