Cerveteri Accardo passa alla Lega | il Carroccio entra in Comune

Questa mattina a Cerveteri, Nicolò Accardo ha annunciato di aver scelto di passare alla Lega. Dopo aver ufficializzato il suo ingresso nel partito, il consigliere comunale ha sottolineato di voler portare avanti le sue idee all’interno del nuovo gruppo. La notizia è stata accolta con interesse da parte dei membri della Lega, che ora puntano a rafforzare la presenza nel territorio.

Cerveteri, 29 gennaio 2026 – “La Lega dà il benvenuto al consigliere comunale di Cerveteri Nicolò Accardo che ha ufficializzato il suo ingresso nel partito. Il partito di Matteo Salvini entra, così, all’interno dell’amministrazione del Comune che con Accardo avrà un rappresentante istituzionale per dare voce alle istanze dei cittadini e portare le battaglie storiche della Lega all’interno del consiglio. Insieme ai segretari regionale e provinciale Davide Bordoni, Angelo Valeriani e al Commissario leghista a Cerveteri Roberto Menasci, Nicolò Accardo ha avuto modo di incontrare il segretario Matteo Salvini e il vice segretario Claudio Durigon per un saluto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni spostamenti tra i deputati di Lega e Forza Italia, con quattro che hanno lasciato il Carroccio e altri dieci che si sarebbero avvicinati a Salvini.

Ho appreso della decisione di Davide Bergamini di lasciare la Lega per intraprendere un nuovo percorso.

