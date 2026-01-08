Bergamini lascia la Lega | Una decisione sofferta Il Carroccio | Un ingrato

Ho appreso della decisione di Davide Bergamini di lasciare la Lega per intraprendere un nuovo percorso. La scelta, definita da Bergamini stessa come sofferta, segna un cambiamento importante nel suo percorso politico. La Lega ha commentato la decisione con parole di rammarico, sottolineando la natura di ingratitudine di questa scelta. Questa vicenda evidenzia le complessità delle dinamiche interne ai partiti e i cambiamenti nel panorama politico locale.

Nella brevità la virtù. "Ho appreso della notizia secondo la quale Davide Bergamini ha deciso di lasciare la Lega per intraprrendere un nuovo percorso. In bocca al lupo". Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è serafico. Non aggiunge altro se non un augurio. Ma è chiaro che la fuoriuscita – pare al momento dal Carroccio verso il gruppo misto – di Bergamini, varierà gli equilibri del partito a livello provinciale e, in qualche modo, cittadino. Proprio ieri, il deputato ha incontrato il segretario regionale leghista Matteo Rancan. "Dopo una lunga e sofferta riflessione politica, ho deciso di lasciare il gruppo della Lega per confluire nel Gruppo Misto – scandisce –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

