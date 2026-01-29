Cercare e offrire lavoro in Piemonte attivi i nuovi siti regionali a disposizione di cittadini e aziende

Da lunedì 19 gennaio 2026, i cittadini e le aziende del Piemonte devono usare i nuovi siti regionali per cercare o offrire lavoro. Le vecchie modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro sono state sostituite, e ora tutto si svolge online attraverso le nuove piattaforme. La regione ha aggiornato il sistema per rendere più facile e rapido trovare o offrire opportunità di lavoro nella zona.

Dall'inizio dell'anno, l'ufficio Cna di Castiglione dei Pepoli ha aperto nuove opportunità per aziende e cittadini.

