I nuovi nodi del lavoro Aziende in difficoltà a reperire il personale

Pontedera, 24 novembre 2025 – Un dato continua a far riflettere: la difficoltà della aziende a trovare personale. Insomma, tante opportunità di lavoro ma pochi candidati. Anche nel 2024, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, nella provincia di Pisa su oltre 36mila assunzioni programmate nel 51% dei casi le aziende hanno incontrato difficoltà nel trovare i profili ricercati. E i motivi sono diversi: mancano i candidati (34%) oppure le competenze non sono adeguate alle esigenze (14%). Si conferma, quindi, un divario tra le competenze ricercate, in special modo tecniche, e quelle disponibili.

