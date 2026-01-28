aziende e cittadini cna offre nuovi servizi

Dall’inizio dell’anno, l’ufficio Cna di Castiglione dei Pepoli ha aperto nuove opportunità per aziende e cittadini. Ora, le imprese possono accedere a più servizi, mentre i residenti trovano supporto per le loro esigenze quotidiane. La Cna punta a rafforzare il suo ruolo nel territorio con iniziative più concrete e vicine alle persone.

Dall’inizio di questo nuovo anno l’ ufficio Cna di Castiglione dei Pepoli offre maggiori opportunità per imprese e cittadini. L’ufficio è un ’hub’ completo, capace di rispondere a ogni esigenza dell’azienda e del cittadino: dai servizi fiscali ai servizi sul lavoro con la gestione paghe, fino ai servizi del patronato Epasa e ai servizi CAF per i cittadini. Tutti i mercoledì a partire dalle 8.30 e fino alle 17.30 nell’ufficio Cna Castiglione di Via Sensi 810 è a disposizione un consulente Cna esperto nell’avvio di nuove attività imprenditoriali. L’aspirante imprenditore potrà così ricevere tutti i consigli, le informazioni utili e i servizi specialistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

