Napoli sta vivendo un boom turistico senza precedenti, ma la città paga un prezzo molto alto: gli affitti schizzano alle stelle, i negozi scompaiono e il centro storico si è trasformato in un grande parco a tema. Ne parla il Telegraph. La lenta Disneyficazione di Napoli: l’analisi del Telegraph. Ecco cosa scrive il Telegraph: “ Un tempo sinonimo di criminalità, rapine e crisi dei rifiuti, Napoli sta vivendo un straordinario boom turistico. Napoli è l’ultima città a trovarsi di fronte alla “battaglia” contro il turismo, affrontando pressioni simili a quelle che hanno colpito destinazioni europee come Venezia, Barcellona o Dubrovnik, famosa anche per le riprese di Trono di spade. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il boom turistico finirà per inghiottire Napoli: il centro storico è diventato Disneyland (Telegraph)