Il boom turistico finirà per inghiottire Napoli | il centro storico è diventato Disneyland Telegraph
Napoli sta vivendo un boom turistico senza precedenti, ma la città paga un prezzo molto alto: gli affitti schizzano alle stelle, i negozi scompaiono e il centro storico si è trasformato in un grande parco a tema. Ne parla il Telegraph. La lenta Disneyficazione di Napoli: l’analisi del Telegraph. Ecco cosa scrive il Telegraph: “ Un tempo sinonimo di criminalità, rapine e crisi dei rifiuti, Napoli sta vivendo un straordinario boom turistico. Napoli è l’ultima città a trovarsi di fronte alla “battaglia” contro il turismo, affrontando pressioni simili a quelle che hanno colpito destinazioni europee come Venezia, Barcellona o Dubrovnik, famosa anche per le riprese di Trono di spade. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/ponte-dellimmacolata-boom-turistico-in-campania-previsti-430/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #PonteDellImmacolata #TurismoCampania #Napoli #VisitCampania #TurismoItalian - facebook.com Vai su Facebook
Il boom turistico finirà per inghiottire Napoli: il centro storico è diventato Disneyland (Telegraph) - Napoli sta vivendo un boom turistico senza precedenti, ma la città paga un prezzo molto alto: ne parla il Telegraph ... Secondo ilnapolista.it
Boom turistico, le località che corrono veloci - Negli ultimi anni, alcune destinazioni hanno iniziato a registrare una crescita sorprendente nel numero di visitatori. Segnala donnamoderna.com