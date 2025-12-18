Green Bar il crac dello storico locale di Riccione | Castaldo condannato a 4 anni
Il Green Bar di Riccione, simbolo storico di viale Ceccarini, si è concluso con una condanna a quattro anni per Castaldo, chiudendo un capitolo travagliato. La vicenda giudiziaria legata al fallimento del locale, che rappresentava un’icona del ‘salotto’ riccionese, ha segnato la fine di un’epoca per questa storica istituzione.
Riccione, 18 dicembre 2025 – Si chiude con una condanna la vicenda giudiziaria legata al fallimento del Green Bar, storico locale di viale Ceccarini per lungo tempo considerato uno dei simboli del ‘salotto’. Il tribunale di Rimini, in composizione collegiale, ha condannato Salvatore Castaldo, amministratore della società che all’epoca dei fatti gestiva il locale, a quattro anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Gratta e Vinci acquistato con il bancomat scippato a un’anziana, traditi mentre riscuotono il premio: 2 denunciati L’amministratore condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: 'I primi 50 anni dell'Este Bar', Cinzia Berveglieri presenta il suo libro sullo storico locale cittadino
Leggi anche: Crac Magazzini Darsena a Ferrara: l’imprenditore Mascellani condannato a 7 anni
Green Bar, il crac dello storico locale di Riccione: Castaldo condannato a 4 anni - L’ex gestore del locale di viale Ceccarini è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale. ilrestodelcarlino.it
Olivieri è imputato per due ipotesi di autoriciclaggio e, insieme con la moglie Maria Carmen, per trasferimento fraudolento di valori. I riflettori sono accesi sul crac Immoberdan, per il quale Olivieri è attualmente sotto processo (è accusato di aver intascato parce - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.