Green Bar il crac dello storico locale di Riccione | Castaldo condannato a 4 anni

Il Green Bar di Riccione, simbolo storico di viale Ceccarini, si è concluso con una condanna a quattro anni per Castaldo, chiudendo un capitolo travagliato. La vicenda giudiziaria legata al fallimento del locale, che rappresentava un’icona del ‘salotto’ riccionese, ha segnato la fine di un’epoca per questa storica istituzione.

Riccione, 18 dicembre 2025 – Si chiude con una condanna la vicenda giudiziaria legata al fallimento del Green Bar, storico locale di viale Ceccarini per lungo tempo considerato uno dei simboli del ‘salotto’. Il tribunale di Rimini, in composizione collegiale, ha condannato Salvatore Castaldo, amministratore della società che all’epoca dei fatti gestiva il locale, a quattro anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Gratta e Vinci acquistato con il bancomat scippato a un’anziana, traditi mentre riscuotono il premio: 2 denunciati L’amministratore condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

