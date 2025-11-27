follonica gavorrano tre vittorie e un pari

Tre vittorie e un pareggio per il settore giovanile del Follonica Gavorrano nell’ultimo weekend. Allievi Regionali 2009 (Under 17) vittoriosi nella decima giornata di campionato tra le mura amiche contro il Castel Fiorentino (2-1 il finale), con i gol realizzati da Minichini, autore di una doppietta. due sigilli sono di Minichini: il primo di astuzia da pochi metri dalla porta, il secondo su calcio di rigore, utili a ribaltare il vantaggio iniziale del Castelfiorentino. Da segnalare gli esordi stagionali post-infortunio dei classe 2010 Coltelli e Pini. Allievi Interprovinciali 2010 (Under 16) autori di un’ottima partita, pareggiata sul 3-3 dal Grosseto tra le mura amiche nel finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

