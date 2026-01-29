Castellammare la Prefettura ordina commissione d’indagine al Comune per rischio infiltrazioni camorra

La Prefettura di Napoli ha deciso di aprire un’indagine al Comune di Castellammare di Stabia. Su richiesta del Ministero dell’Interno, è stata formata una commissione per verificare possibili infiltrazioni della camorra nella città. L’obiettivo è capire se ci sono legami tra criminalità e amministrazione locale. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni e preoccupazioni sulla presenza di ambienti mafiosi nel territorio. Ora la commissione avrà il compito di fare chiarezza e di verificare eventuali rischi.

La Prefettura di Napoli, su disposizione del Ministero dell'Interno, ha nominato la commissione d'indagine al Comune di Castellammare di Stabia.

