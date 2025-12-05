Prorogato lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della camorra

Prorogato di sei mesi lo scioglimento per mafia del comune di Calvi Risorta. Lo ha deliberato il consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.La prorogaLa proroga, si legge in una nota del Cdm, dipende dalla “necessità di completare l’azione di risanamento dai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

