Meta sotto indagine | la Commissione spagnola avvia verifiche sul tracciamento occulto

Il Parlamento spagnolo avvia un'indagine su Meta per presunte violazioni della privacy degli utenti Android, dopo uno studio internazionale che indica l'uso di un meccanismo nascosto di tracciamento. Il premier Pedro Sanchez annuncia una risposta normativa "senza precedenti". Il Parlamento spagnolo ha deciso di aprire un'indagine formale su Meta, la società statunitense che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, con l'obiettivo di verificare se abbia violato la normativa nazionale sulla protezione dei dati personali. La decisione è stata resa pubblica dal presidente del governo, Pedro Sanchez, intervenuto all'Ateneo di Madrid nel corso della conferenza Metafuturo, durante la quale ha ribadito che "la legge è al di sopra di qualsiasi algoritmo o piattaforma tecnologica".

