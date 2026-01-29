Camorra e politica a Castellammare di Stabia il prefetto nomina la commissione d’accesso Il M5s medita se uscire dalla maggioranza

La notizia arriva in modo rapido. Il prefetto ha deciso di inviare una commissione d’accesso a Castellammare di Stabia, un passo che potrebbe cambiare le carte in tavola. La decisione segue le recenti tensioni tra politica e camorra nella città, e ora si aspetta di capire quali sono i risvolti concreti. Intanto il Movimento 5 Stelle valuta se restare nella maggioranza o uscire, mentre le forze dell’ordine si preparano a monitorare da vicino la situazione.

Era attesa da un momento all’altro e puntualmente è arrivata, la commissione d’accesso a Castellammare di Stabia. Anticipata da settimane di inchieste giornalistiche e giudiziarie sulla presenza di pezzi della politica cittadina nelle carte degli ultimi 11 arresti c ontro il clan D’Alessandro. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari l’ha nominata con la formula di rito: “Per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione eo di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione del suddetto Comune. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha appena nominato una commissione di indagine per controllare se ci sono infiltrazioni della criminalità organizzata nel Comune di Castellammare di Stabia.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato ufficialmente una Commissione di indagine per controllare eventuali infiltrazioni camorristiche a Castellammare di Stabia.

