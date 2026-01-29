Caso Signorini manager di Google indagati per la diffusione delle chat del giornalista

La procura di Milano indaga alcuni manager di Google Italy e Google Ireland per aver diffuso le chat di Alfonso Signorini. Le conversazioni sono state pubblicate da Fabrizio Corona durante il suo format su YouTube, e ora i manager sono accusati di ricettazione e diffamazione aggravata. La vicenda sta facendo discutere nel mondo del giornalismo e dei social media.

Alcuni manager di Google Italy e Google Ireland sono indagati dalla Procura di Milano per ricettazione oltre che diffamazione aggravata sul caso delle chat di Alfonso Signorini pubblicate da Fabrizio Corona durante il suo format 'Falsissimo' su YouTube. Secondo quanto si apprende la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e il pm Alessandro Gobbis hanno avviato il secondo filone d'inchiesta sulla querela sporta dai legali di Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, dopo le "ripetute richieste" al "Web Hosting" di rimozione dei "contenuti diffamatori" della "corrispondenza personale" e dei "documenti" che Corona avrebbe ottenuto in "maniera illecita" riguardanti il direttore di Chi e conduttore autosospeso del Grande Fratello.

