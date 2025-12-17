Caso chat di Signorini il giornalista fa chiarezza | Già tutto in mano ai miei legali

Alfonso Signorini interviene sulla vicenda delle chat diffuse da Fabrizio Corona, chiarendo che la questione è già in mano ai suoi legali. Il conduttore e giornalista ha deciso di tutelarsi legalmente, dopo le polemiche e le rivelazioni che lo coinvolgono. Una posizione decisa che mira a fare chiarezza e a proteggere la sua reputazione, mentre si attende l’evolversi della situazione.

© Ildifforme.it - Caso chat di Signorini, il giornalista fa chiarezza: "Già tutto in mano ai miei legali" Alfonso Signorini ha già contattato i suoi legali per fare causa a Fabrizio Corona dopo le notizie da lui diffuse sul suo conto e le chat che ha pubblicato e diffuso.

