Caso chat di Signorini il giornalista fa chiarezza | Già tutto in mano ai miei legali

Alfonso Signorini interviene sulla vicenda delle chat diffuse da Fabrizio Corona, chiarendo che la questione è già in mano ai suoi legali. Il conduttore e giornalista ha deciso di tutelarsi legalmente, dopo le polemiche e le rivelazioni che lo coinvolgono. Una posizione decisa che mira a fare chiarezza e a proteggere la sua reputazione, mentre si attende l’evolversi della situazione.

Alfonso Signorini ha già contattato i suoi legali per fare causa a Fabrizio Corona dopo le notizie da lui diffuse sul suo conto e le chat che ha pubblicato e diffuso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caso chat signorini giornalistaScoppia il caso Alfonso Signorini: chat, messaggi privati e accuse lanciate da Fabrizio Corona - Negli ultimi giorni il nome di Alfonso Signorini, celebre giornalista, direttore editoriale del settimanale Chi ... spettegolando.it

Fabrizio Corona e le accuse sul «sistema Signorini» per andare in Tv: le chat e le ombre sui ricatti sessuali. «Tutto in mano agli avvocati» - La risposta lapidaria del giornalista e conduttore Mediaset, dopo le accuse di Fabrizio Corona che evoca il MeToo. open.online

caso chat signorini giornalistaCaso Signorini, parla Davide Donadei: “Un mese di chat prima del GF, smise quando capì che conoscevo la De Filippi” - it il suo rapporto con Alfonso Signorini e i retroscena che hanno preceduto il suo ingresso nella ... fanpage.it

