Adesso Alfonso Signorini se la prende con Google e denuncia | Non ha rimosso i contenuti diffamatori di Corona

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona, nonostante le ripetute richieste. Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello evidenziano come il mancato intervento abbia aggravato le conseguenze di comportamenti illeciti, tra cui la diffusione di documenti ottenuti illegalmente e corrispondenza personale. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei contenuti online e la responsabilità delle piattaforme

I difensori del conduttore televisivo Alfonso Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno denunciato i legali rappresentanti di Google Italy e Google Ireland perché «nonostante le ripetute richieste, il web hosting non ha rimosso contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita, aggravando giorno dopo giorno le conseguenze del reato». Non solo, per i legali le risposte del colosso «oltre ad esser state tardive e ciclostilate hanno di fatto negato la richiesta di rimuovere i contenuti presenti su Youtube e nel programma ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona », si legge in una nota.🔗 Leggi su Open.online Signorini denuncia Google: ‘Contenuti non rimossi’, Corona: ‘Non mi fermo, pronto a fare altri nomi’Signorini ha denunciato Google per la presenza di contenuti non rimossi, mentre Corona si mostra determinato a continuare le denunce e a fare altri nomi. Caso Signorini: i legali denunciano Google per la mancata rimozione dei contenuti diffamatoriLa disputa legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona si estende alla piattaforma Google, accusata di non aver rimosso contenuti diffamatori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Alfonso Signorini, le nuove parole sul freddo, grande moralizzatore: cosa ha detto; Medugno su Alfonso Signorini: Confermo tutte le mie accuse. Volevo dimenticare, ma non posso; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora; Antonio Medugno dai pm dopo la denuncia a Signorini, poi incontra Corona: Ho detto la verità, non mi pento. Adesso Alfonso Signorini se la prende con Google e denuncia: «Non ha rimosso i contenuti diffamatori di Corona»I legali del conduttore accusano: «Vasta campagna diffamatoria a scopo di lucro, importi incassati sul territorio italiano da Corona attraverso il necessario contributo di Youtube di proprietà Google» ... open.online Alfonso Signorini vuole bloccare Falsissimo di Fabrizio Corona?/ Danni irreversibili alla reputazioneAlfonso Signorini, scendono in campo i legali: inibitoria contro la nuova puntata di Falsissimo-Il prezzo del potere ... ilsussidiario.net Luca Maggitti Di Tecco. . [HERCULES: IL SALUTO DELLO STAFF.] Roseto degli Abruzzi, domenica 18 gennaio 2026. Il saluto di donne e uomini che hanno reso speciale la Pizzeria Ristorante Hercules, insieme a Gabriella, Ludovico, Matteo e Alfonso Borghe - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.