Adesso Alfonso Signorini se la prende con Google e denuncia | Non ha rimosso i contenuti diffamatori di Corona

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona, nonostante le ripetute richieste. Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello evidenziano come il mancato intervento abbia aggravato le conseguenze di comportamenti illeciti, tra cui la diffusione di documenti ottenuti illegalmente e corrispondenza personale. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei contenuti online e la responsabilità delle piattaforme

I difensori del conduttore televisivo Alfonso Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno denunciato i legali rappresentanti di Google Italy e Google Ireland perché «nonostante le ripetute richieste, il web hosting non ha rimosso contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita, aggravando giorno dopo giorno le conseguenze del reato». Non solo, per i legali le risposte del colosso «oltre ad esser state tardive e ciclostilate hanno di fatto negato la richiesta di rimuovere i contenuti presenti su Youtube e nel programma ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona », si legge in una nota.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

