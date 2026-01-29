La procura di Milano sta indagando su Google per ricettazione, oltre a aver ascoltato la denuncia di Alfonso Signorini. Nella querela, il conduttore del Grande Fratello accusa anche Corona di aver ricevuto e diffuso dei materiali senza autorizzazione. La vicenda si sta sviluppando rapidamente e ora si attende una decisione sulla possibile iscrizione nel registro degli indagati del motore di ricerca.

Dalla denuncia di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona sarebbe nata un’indagine anche su Google, che è proprietaria di YouTube, piattaforma su cui è stato pubblicato Falsissimo. Il colosso del web è accusato di diffamazione aggravata e di ricettazione, cioè di aver diffuso materiale ottenuto tramite illeciti a fini di profitto. Signorini contro Google La denuncia presentata dagli avvocati di Alfonso Signorini per diffamazione aggravata alla procura di Milano non coinvolge soltanto Fabrizio Corona, ma anche Google. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la procura starebbe indagando per verificare se Google Italia e Google Ireland (la sede del colosso del web che si occupa dei suoi affari internazionali), abbiano responsabilità nella pubblicazione delle puntate di Falsissimo che riguardano il conduttore di Mediaset. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Signorini, dalla denuncia contro Corona a Google: il motore di ricerca rischia l'accusa di ricettazione

La procura di Milano ha aperto un’indagine sui manager di Google.

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vicenda tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

