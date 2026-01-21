Caso Signorini | dopo la denuncia di Antonio Medugno indagato anche l’ex manager Alessandro Piscopo

In seguito alla denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, le autorità hanno avviato un’indagine. Nel corso delle verifiche, è stato iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Piscopo, ex manager di Signorini. La vicenda è attualmente sotto valutazione delle procure, che stanno approfondendo i fatti per chiarire eventuali responsabilità.

Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno: “Al provino per il GF Signorini finse di non conoscerlo”Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, svela dettagli sulla presunta conoscenza tra il tiktoker e Alfonso Signorini, ripercorrendo i contatti e gli eventi che li collegano, dal primo messaggio dell’aprile 2021 fino all’ingresso di Medugno nella Casa del Grande Fratello nel gennaio 2022.

