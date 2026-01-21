Caso Signorini | dopo la denuncia di Antonio Medugno indagato anche l’ex manager Alessandro Piscopo
In seguito alla denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, le autorità hanno avviato un’indagine. Nel corso delle verifiche, è stato iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Piscopo, ex manager di Signorini. La vicenda è attualmente sotto valutazione delle procure, che stanno approfondendo i fatti per chiarire eventuali responsabilità.
In seguito alla denuncia presentata in procura da Antonio Modugno a carico di Alfonso Signorini, i pm hanno iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Piscopo, ex manager del concorrente dl Grand Fratello Vip.🔗 Leggi su Fanpage.it
Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno: “Al provino per il GF Signorini finse di non conoscerlo”Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, svela dettagli sulla presunta conoscenza tra il tiktoker e Alfonso Signorini, ripercorrendo i contatti e gli eventi che li collegano, dal primo messaggio dell’aprile 2021 fino all’ingresso di Medugno nella Casa del Grande Fratello nel gennaio 2022.
Leggi anche: Caso Signorini, Alessandro Piscopo su Antonio Medugno: “Adulto consapevole e responsabile delle sue scelte”
Caso Signorini, Antonio Medugno in Procura a Milano: Ho detto la verità a pm
Argomenti discussi: Antonio Medugno dai pm dopo la denuncia a Signorini, poi incontra Corona: Ho detto la verità, non mi pento; Caso Signorini, la difesa di Pupo dopo 2 anni al Gf, nonostante gli atteggiamenti discutibili; Jonathan Kashanian sul caso Signorini: Usato da Corona come capro espiatorio. Entrai al GF in modo pulito; Grande Fratello dopo Signorini, i nomi per la conduzione: una poltrona per 3.
GF Vip, caso Signorini ancora sotto i riflettori: spunta un altro nome dopo le accuse di MedugnoNuovi retroscena sul caso Signorini al GF Vip: tra messaggi ambigui, accuse di Medugno e la replica secca di Clarissa Selassié. notizie.it
Perché Alfonso Signorini ha lasciato la TV dopo il caso Medugno e come sta dopo le accuse di CoronaL'avvocata di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia, ha spiegato perché il conduttore ha deciso di autosospendersi da Mediaset e come sta affrontando il ... fanpage.it
Jonathan Kashanian rompe il silenzio sul caso che coinvolge Alfonso Signorini. Ecco cos'ha raccontato. - facebook.com facebook
Caso Signorini, cosa ha detto Antonio Medugno ai pubblici ministeri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.