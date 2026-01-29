L’ex manager di Medugno Alessandro Piscopo interrogato in Procura a Milano | è indagato per revenge porn

Questa mattina a Milano, Alessandro Piscopo, l’ex manager di Medugno, è stato ascoltato in Procura. È indagato per revenge porn, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’indagine. Piscopo, che ha partecipato al Grande Fratello Vip dal 2012 al 2022, ha risposto alle domande degli inquirenti senza rilasciare dichiarazioni.

In Procura a Milano gli inquirenti hanno sentito Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, concorrente del Grande Fratello Vip 201222 quando il conduttore era proprio Signorini. Alessandro Piscopo è stato iscritto nel registro degli indagati per revenge porn, stessa accusa contestata a Fabrizio Corona indagato anche per diffamazione e minacce in altri filoni dell’inchiesta. Dagli accertamenti nelle indagini della Polizia e dei pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, infatti, risulta che sarebbe stato Alessandro Piscopo a consegnare all’ex re dei paparazzi chat e immagini dei dialoghi di cinque anni fa tra il modello Medugno e Signorini, poi trasmessi da Corona nel suo format nella puntata di dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

In seguito alla denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, le autorità hanno avviato un’indagine.

Fabrizio Corona sarà interrogato domani a Milano in relazione alla denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn.

