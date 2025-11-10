Rimini, 10 novembre 2025 – È iniziato con Chiara Saponi al banco dei testimoni il carosello di deposizioni da 95 persone ammesse dalla Corte d’Assise nell’ambito del processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino 31 a Rimini, il 3 ottobre 2023. La testimonianza fiume di Chiara Saponi. La figlia di Pierina è infatti il primo testimone della terza udienza in corso al Tribunale di Rimini e, a seguire, verranno ascoltati anche i fratelli Giacomo e Giuliano Saponi. Una testimonianza fiume quella di Chiara Saponi, sentita in controesame tra le parti, per ricostruire i rapporti familiari della vittima del delitto di via del Ciclamino, focalizzandosi soprattutto sui rapporti tra Pierina e la nuora Manuela Bianchi, moglie di Giuliano ed ex amante dell’imputato Louis Dassilva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pierina e Manuela, come è cambiato il rapporto tra suocera e nuora. Il racconto in udienza di Chiara Saponi