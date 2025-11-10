Pierina e Manuela come è cambiato il rapporto tra suocera e nuora Il racconto in udienza di Chiara Saponi
Rimini, 10 novembre 2025 – È iniziato con Chiara Saponi al banco dei testimoni il carosello di deposizioni da 95 persone ammesse dalla Corte d’Assise nell’ambito del processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino 31 a Rimini, il 3 ottobre 2023. La testimonianza fiume di Chiara Saponi. La figlia di Pierina è infatti il primo testimone della terza udienza in corso al Tribunale di Rimini e, a seguire, verranno ascoltati anche i fratelli Giacomo e Giuliano Saponi. Una testimonianza fiume quella di Chiara Saponi, sentita in controesame tra le parti, per ricostruire i rapporti familiari della vittima del delitto di via del Ciclamino, focalizzandosi soprattutto sui rapporti tra Pierina e la nuora Manuela Bianchi, moglie di Giuliano ed ex amante dell’imputato Louis Dassilva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
"#Pierina" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Omicidio Pierina Paganelli. C’è attesa per l’incidente probatorio. Domani si svolgerà la nuova perizia fonica sull’audio del garage di via del Ciclamino dove è stato trovato il corpo di Pierina. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
Pierina e Manuela, come è cambiato il rapporto tra suocera e nuora. Il racconto in udienza di Chiara Saponi - La prima a essere ascoltata nel processo che vedrà sfilare 95 persone è la figlia della 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023: “Mia cognata? Come scrive ilrestodelcarlino.it
Pierina, si torna in aula I figli primi a testimoniare Lunedì si terrà la nuova udienza del processo per omicidio a Louis Dassilva Giuliano, Giacomo e Chiara ascoltati per ... - di Lorenzo Muccioli Si avvicina una tappa cruciale nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 colte ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Pierina Paganelli, perizia fonica cruciale?/ Manuela: “Mia suocera mi disse che non avevo mai amato…” - Il giallo di Pierina Paganelli negli studi di Quarto Grado con le parole di Manuela Bianchi durante l'incidente probatorio e non solo ... Scrive ilsussidiario.net