Caso Pierina anche Valeria in aula La moglie di Louis davanti al giudice È accusata di stalking a Manuela

Ilrestodelcarlino.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Louis Dassilva e Valeria Bartolucci tornano in tribunale. Doppia udienza oggi, per il 35enne senegalese imputato per l’ omicidio di Pierina Paganelli e la moglie, accusata di stalking contro Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva. Nell’aula della Corte d’Assise il processo contro Louis. Dopo le questioni preliminari, la giornata di oggi segna l’inizio delle testimonianze dei famigliari della vittima, tra cui i tre figli di Pierina Paganelli: Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, costituitisi parte civile insieme a nipoti e sorelle della donna, rappresentati dagli avvocati Monica e Marco Lunedei e Andrea Scifo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caso pierina anche valeria in aula la moglie di louis davanti al giudice 200 accusata di stalking a manuela

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, anche Valeria in aula. La moglie di Louis davanti al giudice. È accusata di stalking a Manuela

Leggi anche questi approfondimenti

caso pierina valeria aulaCaso Pierina, anche Valeria in aula. La moglie di Louis davanti al giudice. È accusata di stalking a Manuela - In Corte d’Assise riparte il processo per omicidio contro Dassilva: saranno sentiti i figli della v ... Lo riporta msn.com

caso pierina valeria aulaOmicidio di Pierina Paganelli, le ricostruzioni delle urla della vittima nel garage durante la nuova perizia - Nuova perizia fonica sul luogo dell'omicidio di Pierina Paganelli: gli inquirenti cercano un riscontro con le parole di Manuela Bianchi ... Scrive virgilio.it

caso pierina valeria aulaPierina Paganelli, oggi Dassilva in udienza. Figli della vittima chiamati a testimoniare: “Vivono mix di emozioni” - Saranno ascoltati oggi, lunedì 10 novembre, i figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nell'ottobrfe del 2023 a Rimini ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Pierina Valeria Aula