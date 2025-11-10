Caso Pierina anche Valeria in aula La moglie di Louis davanti al giudice È accusata di stalking a Manuela

Louis Dassilva e Valeria Bartolucci tornano in tribunale. Doppia udienza oggi, per il 35enne senegalese imputato per l’ omicidio di Pierina Paganelli e la moglie, accusata di stalking contro Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva. Nell’aula della Corte d’Assise il processo contro Louis. Dopo le questioni preliminari, la giornata di oggi segna l’inizio delle testimonianze dei famigliari della vittima, tra cui i tre figli di Pierina Paganelli: Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, costituitisi parte civile insieme a nipoti e sorelle della donna, rappresentati dagli avvocati Monica e Marco Lunedei e Andrea Scifo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

