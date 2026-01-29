La richiesta di incidente probatorio sul computer di Stasi è stata respinta. La difesa di Andrea Sempio, il nuovo indagato, aveva sperato di ottenere l’accesso ai dati per fare chiarezza, ma il tribunale ha deciso di non accogliere la richiesta. Con questa decisione, il processo continuerà senza ulteriori ritardi e senza l’esame del pc, che avrebbe potuto allungare i tempi di oltre due mesi.

La gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di Andrea Sempio, indagato per la seconda volta per l'omicidio di Chiara Poggi, di un incidente probatorio per effettuare alcune verifiche sul computer di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della vittima. La giudice ha fatto presente che le analisi richieste dai legali di Sempio, da affidare a un perito terzo, sono già oggetto di una consulenza nelle indagini della Procura di Pavia, compresi gli accertamenti sul pc di Stasi e in particolare sulle ricerche effettuate su quest'ultimo nella serata del 12 agosto del 2007, il giorno prima del delitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Caso Garlasco, respinta la richiesta di incidente probatorio sul pc di Stasi

Nel contesto dell'indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

In questa vicenda giudiziaria di Garlasco, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, esprime le proprie riserve sulla richiesta di un'incidente probatorio relativo ai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

