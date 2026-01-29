Caso di ‘mucca pazza’ ad Arezzo ma non è legato al consumo di carne

Un uomo si trova in ospedale ad Arezzo con la malattia di Creutzfeldt-Jakob, nota come ‘mucca pazza’. Il caso non è collegato al consumo di carne, ma ha comunque suscitato preoccupazione in città. Le autorità stanno seguendo da vicino la situazione, che sembra essere isolata. Nessun altro individuo è stato coinvolto finora.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Un caso di ' mucca pazza ' ad Arezzo. Un uomo è ricoverato in ospedale per la malattia di Creutzfeldt-Jakob, comunemente conosciuta come appunto come " morbo della mucca pazza ". Lei morta e lui in ospedale, l'ipotesi dei veleni antitarlo: la tragedia forse legata al trattamento delle travi L'Asl Toscana Sud Est, per evitare allarmismi precisa "che si tratta di un caso non attribuibile al consumo di carne bovina infetta". L'Azienda sanitaria inoltre ha già segnalato l'evento all'Istituto Superiore di Sanità, come da prassi. La malattia di Creutzfeldt-Jakob: morbo della mucca pazza.

