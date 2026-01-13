Mucca pazza 25 anni fa il primo caso in Italia La grande ipocrisia sulle zoonosi e sulla prevenzione

Il 13 gennaio 2001, in una cascina del Bresciano, fu diagnosticato il primo caso di mucca pazza in Italia, segnando un’importante tappa nella storia delle zoonosi nel paese. Questa malattia, causata dall’accumulo di prioni nel sistema nervoso degli animali, ha suscitato discussioni sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Un episodio che ha messo in evidenza le sfide e le criticità legate alla tutela della salute pubblica e animale.

Il 13 gennaio 2001 in una cascina del bresciano fu scoperto il primo caso, in Italia, di morbo della mucca pazza, l'encefalopatia spongiforme bovina (Bse, bovine spongiform encephalopathy), malattia causata dall'accumulo nell'organismo di proteine mutate chiamate 'prioni'. Diagnosticata per la prima volta nel Regno Unito nel 1986, dieci anni dopo – nel 1996 – The Lancet segnalò i primi dieci casi di persone affette da una variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, legata al consumo di carne bovina infetta. Fu il panico in tutta Europa, ma per l' Italia l'allarme scattò proprio nel 2001. È passato esattamente un quarto di secolo, venticinque anni di storia, di infezioni animali e pandemie che allarmano, sembrano sotto controllo, poi tornano.

