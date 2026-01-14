Sono passati venticinque anni dal primo caso di encefalopatia spongiforme bovina in Italia, conosciuta come

Sono trascorsi venticinque anni dal primo caso italiano di encefalopatia spongiforme bovina, la malattia passata alla storia come il morbo della “mucca pazza”. Era il 13 gennaio 2001 quando, a Pontevico, in provincia di. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Mucca pazza, 25 anni fa il primo caso in Italia

Leggi anche: Mucca pazza, 25 anni fa il primo caso in Italia. La grande ipocrisia sulle zoonosi e sulla prevenzione

Leggi anche: Orrore in Colorado: donna sbranata da un puma durante un’escursione, è il primo caso mortale dopo 25 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mucca pazza, 25 anni fa il primo caso in Italia. La grande ipocrisia sulle zoonosi e sulla prevenzione; Befana a Roma (e dintorni): eventi, pranzi, brunch, teatro e circo (4–6 gennaio 2026); Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend 3 e 4 gennaio 2026 (con idee anche per il ponte della Befana); Mucca pazza 25 anni fa il primo caso in Italia La grande ipocrisia sulle zoonosi e sulla prevenzione.

A venti anni dalla mucca pazza, la Fiorentina è doc - A 20 anni dal primo caso di mucca pazza in Italia, la bistecca Fiorentina diventa doc con l'iscrizione nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) della Toscana. rainews.it

Mucca pazza: neurologo caso Livorno, contagio a meta' anni '90 - E' impossibile risalire alle circostanze precise in cui la donna livornese di 42 anni, ridotta in fin di vita dalla variante umana della 'mucca pazza', ... ilsecoloxix.it

25 anni fa il primo caso di mucca pazza in Italia

25 anni fa il primo caso del morbo della “mucca pazza” in Italia facebook

13/01/2001 – Nel bresciano il primo caso italiano di morbo della mucca pazza - #accaddeoggi x.com